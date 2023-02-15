Землетрясение магнитудой 6,0 произошло в Новой Зеландии, сообщений об ущербе и пострадавших пока не поступало.
По интенсивности сотрясений в эпицентре землетрясение оценивается как «разрушительное».
Землетрясение магнитудой 6,0 произошло в Новой Зеландии, сообщений об ущербе и пострадавших пока не поступало.
По интенсивности сотрясений в эпицентре землетрясение оценивается как «разрушительное».
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