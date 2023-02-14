Эксперты ООН считают, что законность санкций США против Ирана сомнительна с точки зрения международного права. Об этом говорится в заявлении на сайте Управления верховного комиссара по правам человека всемирной организации.

«Законность односторонних санкций США против Ирана сомнительна с точки зрения международного права, как и законность их экстерриториального применения», — говорится в документе.

Отмечается, что Ирану было отказано в поставках лекарств от ведущего поставщика, швейцарской фармацевтической группы Novartis, и ключевых ингредиентов для этих лекарств, произведенных французской компанией Roquette Frères.

«После повторного введения санкций против Ирана США в 2018 году чрезмерное соблюдение санкций усилилось, что повлияло на импорт жизненно важных препаратов, регулирующих уровень железа, для иранских пациентов с талассемией. Это не только нарушает их право на здоровье, но и приводит к увеличению числа осложнений и смертности», — приводятся в документе слова экспертов.

В ООН также сочли, что гуманитарные исключения для медицинских товаров в санкционных правилах США «сложны и неясны».