В составе медицинского персонала МЧС, направленного по указанию президента Азербайджана Ильхама Алиева в Турцию для ликвидации последствий сильного землетрясения, произошедшего в братской стране, присутствуют и профессиональные психологи.

Согласно информации МЧС, психологи министерства, направленные в Турцию для того, чтобы быть рядом с людьми, пережившими физическое и моральное потрясение от землетрясения, и оказать им моральную поддержку, оказывают психологическую помощь пострадавшим в Кахраманмараше.

Психологическая помощь круглосуточно оказывается пострадавшим от стихийного бедствия.

