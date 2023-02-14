Несмотря на заявления Киева о том, что Бахмут (Артёмовск) не имеет стратегического значения, его переход под контроль ВС РФ «придаст новый импульс» Москве в ходе спецоперации. Об этом сообщается в материале The Wall Street Journal (WSJ).

Сражение за город дорого обходится киевскому руководству, отметили эксперты. Если группировка ВСУ окажется в полном окружении или понесёт значительные потери, то доверие к президенту Владимиру Зеленскому будет подорвано не только внутри самой Украины, но и на международной арене.