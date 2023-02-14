Основатель ЧВК Вагнер Евгений Пригожин заявил, что российские силы не смогут в ближайшее время взять Бахмут. Причина в том, что ВСУ постоянно подъезжают к городу со всех направлений.

«Не понимаю, откуда берется эта чепуха (про окружение — ред.). По всем направлениям противник активизируется, подтягивает все новые и новые резервы. Ежедневно от 300 до 500 новых бойцов подходят к Бахмуту на всех направлениях. Огонь артиллерии усиливается с каждым днем», — распространила слова Пригожина его пресс-служба.

По его словам, вокруг города «идут тяжелейшие бои».

«Бахмут завтра не будет взят, потому что идет тяжелое сопротивление и перемалывание, работает мясорубка. Чтобы мясорубка исправно работала невозможно вдруг взять и начать праздник праздновать. Праздника не будет в ближайшее время», — говорит Пригожин.

«Создается ощущение, что тут все разбежались и никого нет, Украина пустая, а мы там миндальничаем — зайти не можем. Желающих всех приглашаем: «Вперед, берем автоматы и побежали «окруженного» противника за задницу хватать!»» — добавил он.