В Польше уволили из МИД всех выпускников Московского института международных отношений, сообщил глава ведомства Збигнев Рау.

«Московский государственный институт международных отношений был инвестицией в деятельность российского империализма. Это часть советской мягкой силы. Выпускники должны были служить государственному разуму этой империи. Нам удалось закрыть очень важный процесс, являющийся частью декоммунизации в широком понимании», — сказал он в интервью Gazeta Polska Codziennie.