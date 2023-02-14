Министр обороны ФРГ Борис Писториус не ожидает скорого окончания войны в Украине и не видит перспектив быстрой победы.

«Я думаю, что окончания войны в краткосрочной перспективе не ожидается. Скорой победы я тоже не вижу», — сказал Писториус по прибытии на встречу глав военных ведомств стран НАТО.

Он также напомнил, что «любое военное столкновение всегда представляет собой угрозу эскалации», и указал в этом контексте на важность продолжения поддержки Украины.

При этом он предостерег от постоянного «повышения ставок» в вопросе оружия и согласился с Шольцем в том, что «каждый шаг должен быть взвешен».