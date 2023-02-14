Мы знаем, насколько Молдова находится под давлением России. Об этом заявил журналистам перед заседанием Контактной группы по обороне Украины верховный представитель ЕС по вопросам внешней политики и безопасности Жозеп Боррель.

Он напомнил, что в этом году Молдова примет второе заседание Европейского политического сообщества: «Это будет хорошим примером нашей солидарности с Молдовой перед давлением России, которое растет с каждым днем».

Боррель подчеркнул, что на сегодняшнем заседании министров обороны стран НАТО в Брюсселе будет обсуждаться ситуация на Южном Кавказе, в том числе в Грузии.