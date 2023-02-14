Введенный в эксплуатацию в конце 2020 года Южный газовый коридор еще больше укрепил позиции Азербайджана как важного поставщика энергии в Европу и партнерство между странами-участницами.

Об этом заявил министр экономики Микаил Джаббаров на встрече с министром по делам предприятий и продукции Made in Italy Италии Адольфо Урсо, который находится в Баку с рабочим визитом.

M.Джаббаров отметил, что Азербайджан играет важную роль в обеспечении энергетической безопасности Европы. По его словам, Азербайджан придает большое значение развитию отношений с Италией, укреплению партнерства между странами

Италия- один из основных торговых партнеров Азербайджана. На встрече была представлена информация о благоприятном деловом климате Азербайджана, итальянские компании были приглашены к активному партнерству.

А.Урсо отметил расширение сотрудничества в области ненефтяной экономики, выразил заинтересованность итальянских компаний в участии в проектах, реализуемых на освобожденных территориях, поделился мнением о развитии отношений.