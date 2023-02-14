«Перед лицом такой большой потери международному сообществу, в частности Израилю как дружественной стране, чрезвычайно важно оказать Турции всю необходимую поддержку», — заявил находящийся с визитом в Анкаре министр иностранных дел Израиля Эли Коэн на совместной пресс-конференции со своим турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу.

«Гуманитарная помощь не имеет границ. Я хочу еще раз заверить вас, что мы будем солидарны с Турцией и окажем любую посильную помощь. Я хочу еще раз заявить, что мы окажем помощь не только сейчас, но и в будущем. Насколько я понимаю, проблемы перед нами действительно большие», — сказал глава МИД Израиля.

Министр отметил, что в первые часы после землетрясения МИД Израиля провел заседание и координировал отправку помощи в Турцию: «Мы отправили более 450 спасателей через 12 часов после землетрясения, прибыл медицинский персонал, были отправлены лекарства. Мы построили полевой госпиталь. Мы вместе будем реагировать на эту катастрофу».

Министр Коэн напомнил, что Турция оказывала поддержку во время пожаров в Израиле в 2012 году: «Тогда вы прислали нам свои самолеты, были рядом с нами. Мы продолжим укреплять наши отношения, развивать их в различных сферах. Мы продолжим помогать пострадавшим от этого землетрясения».