19:45 В ходе переговоров, коснувшись, в первую очередь, двусторонних связей между Россией и Азербайджаном, глава государства с удовлетворением подчеркнул, что наше сотрудничество успешно развивается в различных сферах. Отметив важность взаимных визитов на высоком уровне, президент Ильхам Алиев также коснулся важности взаимных визитов и сотрудничества на уровне законодательных органов двух стран.

На встрече состоялся обмен мнениями о процессе переговоров по нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном, подготовке мирного договора.

Игорь Ховаев проинформировал о визите в регион и шагах, предпринятых Россией для поддержки переговорного процесса по подготовке мирного договора между Арменией и Азербайджаном.

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12:42 Президент Ильхам Алиев принял специального представителя Министерства иностранных дел России по нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией Игоря Ховаева. Об этом информирует пресс-служба президента.