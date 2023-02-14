В Турции с нуля отстроят город Нурдагы. Об этом сообщили турецкие СМИ.

Населенный пункт, где еще недавно жили 40 000 человек, находится в полностью разрушенном состоянии. Власти страны посчитали, что восстановить его не удастся, лучше будет отстроить город с нуля. В общей сложности в Турции могут вот-вот обвалиться около 40 тысяч зданий.

Власти Турции арестовали уже полтора десятков архитекторов, застройщиков, подрядчиков, занимавшихся возведением домов, рухнувших из-за землетрясения. Жертвами, по последним данным, стали более 32 тыс. человек.