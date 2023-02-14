Сегодня отмечается День ВВС Азербайджана.

История Военно-воздушных сил Азербайджана уходит корнями в 1919 год, когда на вооружении армии АДР появился первый военный самолет. Но первый опыт оказался неудачным — Азербайджану тогда так и не удалось создать полноценную военную авиацию.

История ВВС независимого Азербайджана началась 8 апреля 1992 года, когда азербайджанский летчик Вагиф Курбанов, служивший на авиационной базе СНГ, угнал самолет Су-25 и посадил его на гражданском аэродроме. В дальнейшем количество боевых самолетов у Азербайджана неизмеримо возросло.

Изменилось также количество и качество летчиков ВВС Азербайджана. Если в 1995 году в ВВС было всего несколько летчиков, то сейчас в рядах вооруженных сил республики насчитывается несколько сотен хорошо обученных пилотов. Большинство пилотов ВВС Азербайджана проходили курсы и стажировки в Турции, Германии, США и других странах.