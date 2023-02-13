23:53 Пожар в пятиэтажном здании общежития, расположенном на улице Рамиза Гулиева в Хатаинском районе города Баку, был локализован и потушен в короткие сроки благодаря оперативному вмешательству подразделений пожарной охраны МЧС. Об этом говорится в сообщении МЧС.
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23:33 В Баку вспыхнул пожар в пятиэтажном жилом доме.
Данную информацию приводит пресс-служба Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Азербайджана.
Известно, что на горячую линию «112» ведомства поступила информация о пожаре в квартире в пятиэтажном жилом доме, расположенном по улице Рамиза Гулиева в Хатаинском районе Баку.
По вызову были задействованы соответствующие силы Государственной службы пожарной охраны и Службы спасения особого риска МЧС.
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