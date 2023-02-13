23:18 Горение в месте разрыва на резервной нитке магистрального газопровода «Ухта — Торжок — 3» в Ярославской области ликвидировано. Об этом сообщил журналистам губернатор региона Михаил Евраев в понедельник.

«По информации МЧС по Ярославской области, вблизи населенного пункта Рыпы Мышкинского района произошел разрыв газопровода с воспламенением. В настоящий момент горение полностью ликвидировано», — сказал он, уточнив, что угрозы для населения нет.

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22:53 В городе Мышкин Ярославской области прогремел мощный взрыв, после чего начался серьезный пожар на газопроводе. Местные жители говорят, что огонь виден ближе к деревне Рыпы. Об этом сообщает ТК Readovka.

Разрыв произошёл на резервной нитке магистрального газопровода в Ярославской области. Об этом информирует компания «Газпром Трансгаз»

По данным компании, пострадавших нет, транспорт газа продолжается.

Как заявили агентству в экстренных службах, пожар на газопроводе произошёл в связи с разрывом в соединении береговой части и подводной.

Отмечается, что противоаварийная система газопровода сработала в штатном режиме.