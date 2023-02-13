Генсек ООН Антониу Гутерреш, вероятно, не будет участвовать в организуемом Киевом мероприятии в годовщину начала СВО на Украине, сообщил РИА Новости источник в организации.

«Генсек ООН Антониу Гутерреш заявил, что не будет принимать участие в неформальных мероприятиях по Украине, проводимых одной из сторон конфликта без участия другой», — сказал источник.

Официальный представитель генсека Стефан Дюжаррик заявил РИА Новости, что «ему не известно об участии генерального секретаря» в данном мероприятии, так как глава организации готов к посредничеству лишь при согласии всех сторон, в том числе России.