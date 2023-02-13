«К сожалению, до сих пор нет всесторонней информации о некоторых наших студентах в зоне землетрясения в Турции».
Об этом заявил министр науки и образования Эмин Амруллаев, слова которого приводит АПА.
«К сожалению, до сих пор нет всесторонней информации о некоторых наших студентах в зоне землетрясения в Турции».
Об этом заявил министр науки и образования Эмин Амруллаев, слова которого приводит АПА.
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