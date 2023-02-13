Граждане Азербайджана и члены их семей, являющиеся гражданами других стран, пострадавшие в результате сильного землетрясения, произошедшего в ряде провинций Турецкой Республики 6 февраля 2023 года и эвакуированные в нашу страну – всего 6 семей (22 человека), прошедшие диспансеризацию и лечение в соответствующих учреждениях здравоохранения, привлечены к реабилитации в соответствующем учреждении социального обслуживания Агентства социальных услуг при Министерстве труда и социальной защиты населения.

Согласно информации агентства, на основе оценки состояния каждого человека, временно помещенного в учреждение, подготовлен план социальной реабилитации, и будут осуществлены меры по социальной реинтеграции и социальной реабилитации этих лиц.