Председатель Госдумы Вячеслав Володин в понедельник на встрече с главой Милли Меджлиса Азербайджана Сагибой Гафаровой предостерег от попыток вовлечения в разрешение ситуации в зоне временного размещения российских миротворцев в Карабахе европейских структур, в частности Европарламента и ПАСЕ.

«Давайте исходить из того, что есть решение, принятое на уровне глав государств — Азербайджана, Армении и Российской Федерации. Будем руководствоваться этим и со своей стороны делать все, чтобы эти договоренности были реализованы. А те, кто делает заявления в сторону европейских институтов, может просто страну потерять», — цитирует Володина в понедельник официальный сайт Госдумы.

По словам спикера Думы, вовлечение ПАСЕ и Европарламента в решение карабахского вопроса «обострит ситуацию, создаст все новые и новые проблемы, и если это делают, то должны нести ответственность за последствия».