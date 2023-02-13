«Против экс-министра обороны Армении и главы фракции «Айастан» Сейрана Оганяна выдвинуто обвинение», сообщает аysor.am со ссылкой на распространенную Генпрокуратурой Армении информацию.

Прокуратура заявила, что в 2008-2009 годах Сейран Оганян решил продать земельные участки площадью 1,2 и 0,9 га в связи с отсутствием необходимости для Минобороны по ценам, намного дешевле рыночных.

Он также обвиняется в других деяниях в результате превышения должностных полномочий, которые привели к тяжким последствиям.

В связи с уголовными делами парламент Армении лишил его депутатской неприкосновенности.