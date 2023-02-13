«Образование – это такой сектор, где невозможно сразу что-то менять, встречается сопротивление. Это во многих странах мира так».

Об этом, выступая на Инновационном форуме Азербайджан-Израиль, сказал министр науки и образования Азербайджана Эмин Амруллаев.

По его словам, STEM помогает добиться этой цели за короткое время.

«У нас 30 центров STEM и тысячи преподавателей. Через 3-4 года без технологий дронов и курикуллумов роботехники образования не будет, они станут основой азербайджанского образования», — сказал министр.