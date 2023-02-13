К годовщине российского вторжения будут «большие события» в Нью-Йорке, которые заставят Москву «запомнить этот день», говорит глава МИД Украины Кулеба.

Он уточнил, что речь идет не об исключении РФ из Совбеза ООН. По словам Кулебы, 23 и 24 февраля будут посвящены «исключительно теме агрессии РФ».

«Будет много важных политических сигналов, будут решения по санкциям, оружию, будут символы единства, и это будет происходить на всех уровнях. Скажу так: Россия запомнит, как мир отметит годовщину ее полномасштабной агрессии против Украины», — сказал Кулеба.

Ранее AP сообщало, что Украина и западные страны готовят к Генассамблее ООН резолюцию, в которой будет говориться о необходимости как можно скорее достичь мира, обеспечивающего независимость, суверенитет, единство и территориальную целостность Украины. Документ также будет содержать призыв к России немедленно вывести войска.