Посольство США в России призвало американцев немедленно покинуть страну. Об этом говорится в предупреждении, опубликованном в понедельник на сайте диппредставительства.

Гражданам США следует воздержаться от поездок в Россию из-за непредсказуемых последствий конфликта в Украине, а проживающие или путешествующие по РФ американцы должны немедленно покинуть страну из-за риска задержаний, следует из текста предупреждения.

В посольстве отметили, что российская сторона «может отказать гражданам Соединенных Штатов в признании двойного гражданства, лишить их доступа к консульской помощи, мобилизовать, воспрепятствовать выезду из страны и/или призвать на военную службу».

28 сентября прошлого года посольство США выпустило аналогичное предупреждение с призывом для своих граждан покинуть Россию пока для этого «еще остаются возможности».