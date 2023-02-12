Немецкие журналисты опрашивали местных жителей, остающихся в городе, когда россияне ударили по микрорайону.

В Бахмуте съемочная группа немецкого издания Bild попала под обстрел российской артиллерии. Кадры с места событий опубликовали сами журналисты.

Сообщается, что военный корреспондент Пауль Ронцхаймер с коллегами снимал сюжет о жизни города, который штурмуют россияне. В этот момент начался очередной обстрел.

«Взрывы раздавались на расстоянии менее 200 метров от журналистов, им удалось добраться до укрытия», – сообщает издание.

Журналисты подчеркивают, что армия России нанесла удар именно по жилым кварталам, где находились мирные жители.

«Российские военные обстреливают из минометов микрорайон, где мы только что опрашивали жителей», — пишут журналисты.