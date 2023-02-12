Глава Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов, находящийся с рабочим визитом в Абу-Даби, встретился с заместителем премьер-министра, министром по делам президента ОАЭ шейхом Мансуром бен Заидом Аль Нахайяном.

Во время встречи отмечались многочисленные возможности развития сотрудничества между двумя странами, учитывая их богатый экономический потенциал, а также преимущества местоположения Туркменистана и его природных ресурсов, благоприятной инвестиционной среды, особенно в области нефти, газа, нефтехимии и обрабатывающей промышленности.

На переговорах была подчеркнута важность участия частного сектора ОАЭ в развитии двусторонних связей, в связи с чем было предложено сформировать комитет для обсуждения инвестиционных возможностей и расширения партнерских отношений для достижения общих целей и интересов, отмечает эмиратское госинформагентство WAM.

Шейх Мансур бен Заид также обсудил с Гурбангулы Бердымухамедовым пути развития сотрудничества между ОАЭ и Туркменистаном в области возобновляемых источников энергии, финансово-банковской сфере, в секторе транспортных услуг и по другим направлениям.

Гурбангулы Бердымухамедов высоко оценил роль ОАЭ в инвестиционной сфере, развитие инфраструктуры и большой экономический потенциал эмиратов, выразив надежду, что его визит увенчается положительными результатами, которые повысят уровень взаимодействия на основе взаимной выгоды и новаторского опыта.

С туркменской стороны во встрече приняли участие заместитель председателя правительства, министр иностранных дел Туркменистана Рашид Мередов и ряд высокопоставленных туркменских чиновников.

С эмиратской — министр промышленности и передовых технологий Султан бин Ахмед Аль Джабер министр юстиции Абдулла Султан бин Авад Аль Нуайми, генеральный директор Фонда развития Абу-Даби Мухаммад Саиф Аль Сувайди и посол ОАЭ в Туркменистане Ахмед Аль Хай Аль Хамели.