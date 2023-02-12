За минувшие сутки ВСУ уничтожили около 900 россиян, 13 танков, 14 бронемашин, 17 артсистем, две РСЗО, самолет, 10 БПЛА, 14 единиц автомобильной техники и автоцистерн и одну единицу спецтехники.

Об этом в Facebook сообщил Генеральный штаб.

«Общие боевые потери противника с начала войны ориентировочно составили личного состава ‒ около 137780 (+900) человек, ликвидировано: танков ‒ 3280 (+13) ед, боевых бронированных машин ‒ 6488 (+14) ед, артиллерийских – 2287 (+17) ед, РСЗО – 465 (+2) ед, средства ПВО ‒ 234 (+0) ед, самолетов – 296 (+1) ед, вертолетов – 286 (+0) ед, БПЛА оперативно-тактического уровня – 2007 (+10), крылатые ракеты – 857 (+0), корабли /катера ‒ 18 (+0) ед, автомобильной техники и автоцистерн – 5148 (+14) ед, специальная техника ‒ 215 (+1)», – говорится в сводке.