В штаб-квартире МЧС в зоне землетрясения состоялось совещание с турецкими коллегами, сообщает МЧС Азербайджана.

В соответствии с указанием Ильхама Алиева, спасатели Министерства по чрезвычайным ситуациям продолжают поисково-спасательные операции и работы по ликвидации последствий сильного землетрясения, произошедшего в Турецкой Республике.

В этом контексте в штабе спасательных сил МЧС в Кахраманмараше состоялось совместное совещание с представителями Агентства по управлению в чрезвычайных ситуациях Турецкой Республики (AFAD).

На совещании были обсуждены оперативная обстановка и дальнейшие шаги, которые необходимо предпринять. Также были рассмотрены вопросы, связанные со строительством палаток, отправленных МЧС в братскую страну по указанию Ильхама Алиева для размещения людей, пострадавших от землетрясения.