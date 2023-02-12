Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с министром иностранных дел Кувейта шейхом Салемом Абдуллой аль-Джабером ас-Сабахом в рамках рабочего визита в Арабскую Республику Египет, сообщает МИД Азербайджана.

Азербайджанский дипломат подчеркнул, что отношения между двумя странами исторически строятся на принципах дружбы.

Констатировав успешное развитие двусторонних и многосторонних отношений, министр рассказал о важности сотрудничества и взаимной поддержки в рамках международных организаций.