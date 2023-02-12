Сегодня в рамках своего рабочего визита в Египет министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов принял участие в международной конференции высокого уровня Лиги арабских государств на тему «Поддержка города Гудс и его населения».

Как сообщили в МИД Азербайджана, выступивший на конференции министр Джейхун Байрамов сказал, что важно найти решение палестинского вопроса в соответствии с нормами международного права, Уставом и соответствующими резолюциями Организации объединенных наций (ООН). В этой связи была подчеркнута важность продолжения совместных дипломатических усилий для достижения международного консенсуса в решении вопроса.

Министр Джейхун Байрамов сказал, что Азербайджан поддерживает мирное урегулирование палестино-израильского конфликта на основе модели двух государств. Была выражена уверенность, что защита Гудса, где находятся святыни трех религий, будет способствовать мирному сосуществованию здесь населения в будущем.

Как пример приверженности Азербайджана исламской солидарности в палестинском вопросе, было сделано напоминание о том, что наша страна приняла много международных конференций с целью оказания помощи Государству Палестина, а также оказывает постоянную поддержку Ближневосточному агентству ООН по делам палестинских беженцев на Ближнем Востоке в борьбе против пандемии COVID-19.

Министр Джейхун Байрамов также пригласил участников конференции принять участие на высшем уровне в Саммите Контактной группы ДН по борьбе с COVID-19, который состоится в следующем месяце в Баку, и станет важной возможностью для обсуждения темы глобального восстановления в постпандемийный период.

Затем участники конференции обменялись мнениями по вопросам повестки дня.