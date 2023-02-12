За последние две недели россияне понесли наибольшие потери с первой недели полномасштабного вторжения в Украину.

Как сообщает Минобороны Британии в twitter средний показатель за последние семь дней в четыре раза превышает показатели за июнь-июль 2022 года.

«Генштаб ВСУ регулярно обнародует ежедневную статистику потерь россиян. Британская военная разведка не может проверить украинскую методологию, тенденции, иллюстрирующие данные, вероятно, точны. Средний показатель за последние семь дней составил 824 жертвы в день, что вчетверо превышает показатели за июнь-июль 2022 года», — отметили аналитики из Британии.

По их мнению, рост количества потерь россиян, вероятно, связан с рядом факторов, включая нехватку обученного персонала, координации и ресурсов на фронте, а примером этого является Угледар и Бахмут.