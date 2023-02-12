Закрытое Акционерное Общество (ЗАО) «AzerGold» направило в Турцию гуманитарную помощь в поддержку пострадавших в результате сильного землетрясения в братской стране, сообщает Report.

Для удовлетворения нужд пострадавших от трагедии, а также спасателей ЗАО были закуплены и переданы по назначению генераторы, электрические обогреватели, комплекты теплой одежды для детей, женщин и мужчин, постельное белье и другие товары и оборудование для последующей отправки в зону бедствия по линии Фонда Гейдара Алиева.