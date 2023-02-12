По указанию Ильхама Алиева, спасатели Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Азербайджана продолжают непрерывные поисково-спасательные работы по ликвидации последствий сильного землетрясения, произошедшего в Турции, сообщает МЧС.

В результате поисково-спасательных работ, проведенных в пострадавшем от землетрясения Кахраманмараше, спасатели министерства извлекли из-под завалов и передали по назначению живыми 51 человека и тела 518 человек.

О ходе работ будет предоставлена дополнительная информация.