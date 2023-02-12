В Бахмуте Донецкой области ситуация для Украины все усложняется.

Об этом написал в Телеграм майор ВСУ и один из командиров «Азова» Максим Жорин.

По его словам, ситуация в самом Бахмуте и вокруг него «ежедневно становится еще тяжелее».

По его словам, внимание и большинство сил сейчас российские военные перенесли непосредственно на сам город.

«Пытаются продвигаться по территориям частного сектора, промзонам. Очень тяжелые бои идут за каждый дом, за каждый метр. Самая большая наша проблема – сейчас самые боеспособные подразделения нашей армии теряют лучших своих бойцов», — написал Жорин.

Он убежден, что никакие танки и авиация не смогут компенсировать украинской армии потерю тех бойцов, которые сейчас гибнут на бахмутском фронте.