Иранская компания Iran Khodro заявила, что начала официальные поставки автомобилей на территорию России в начале года. Об этом сообщил генеральный директор компании Мехди Хатиби.

«К концу этого года мы экспортируем на российский рынок около двух тысяч машин Tara и Dana», – подчеркивал он.

Iran Khodro Tara построен на базе Peugeot 301. Длина автомобиля составляет 4,51 м. Модель оснащается мотором объемом 1,6 л и мощностью 113 л. с.. В праре с силовым агрегатом идет шестиступенчатая АКПП.

При этом у седана из Ирана есть такие преимущества, как ABS и подушки безопасности. Кроме того, как сообщает издание «За рулем», Iran Khodro Tara все-таки классов выше, чем Лада Гранта.

В машине присутствует климат-контроль и мультируль. В седане для РФ должен появиться обогрев задних сидений, встроенный видеорегистратор камеры кругового обзора.

Saipa Shahin оснащен 1,5-литровым турбированным двигателем мощностью 110 л. с. В паре с ним идет 5-ступенчатая МКПП или вариатор. Автомобиль имеет в длину 4,44 м.

Начальная стоимость иранской SAIPA Shahin, установленной автопроизводителем, будет около 12–13 тыс. долларов США. Однако за счет всех сборов и налогов стоимость машины возрастет до 20 тысяч долларов.