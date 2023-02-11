Израильские медики, работающие в затронутых землетрясением районах Турции, оказали там помощь и сирийцам, также пострадавшим от удара стихии. Об этом сообщила в субботу пресс-служба Армии обороны Израиля.

«В пятницу делегация Армии обороны Израиля «Оливковые ветви» по оказанию медицинской помощи начала лечить мирных жителей в местной больнице города Кахраманмараш. Среди пациентов было более 10 сирийцев, пострадавших в Турции в результате землетрясения», — говорится в заявлении.

Среди получивших медпомощь от израильских специалистов был четырехлетний сирийский мальчик из города Хомс, который находился со своей семьей на территории Турции во время землетрясений, отметили в армии. Стихия унесла жизни обоих его родителей, он единственный, кто выжил в семье, добавили военные.