«Азербайджанские студентки — сестры Гюльшан и Жаля Джафаровы, спасенные из-под завалов в городе Кахраманмараш в Турции, доставлены в страну» , — сообщил их отец Мубариз Джафаров.

Он сказал, что его дочери родом из села Инекбоган Гядабейского района.

«Мы благодарны всем компетентным лицам. Обе мои дочери благополучно доставлены домой. Хотя общее состояние Гюльшан и Жали хорошее, они все еще страдают от полученной травмы. Единственное, что мы хотим, чтобы им была оказана помощь для полноценного лечения в одной из больниц», цитирует его слова АПА.

Жаля и Гюльшан Джафаровы были погребены под завалами во время землетрясения в Кахраманмараше. Их спасли с помощью местных жителей. Гюльшан Джафарова — студентка Университета Сютчю Имам в Кахраманмараше, а Жаля Джафарова — студентка Университета Ахи Эвран в Кыршехир. Сестры были вместе, когда произошло землетрясение.