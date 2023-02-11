«Президент Украины Владимир Зеленский и глава офиса президента Украины Андрей Ермак посетили посольство Турции, чтобы выразить соболезнования в связи с землетрясением», — сообщает со ссылкой на офис президента Украины.

Глава украинского государства возложил цветы к мемориальному уголку, созданному в здании посольства, и оставил запись в траурной книге.

«Примите искренние соболезнования от меня и народа Украины. Страшная трагедия, унесшая жизни сразу стольких людей, отозвалась глубокой болью в наших сердцах.

Мы разделяем боль турецкого народа и помогаем ему в этот трудный день. Да возрадуются души умерших. Желаем пострадавшим скорейшего выздоровления», — сказал глава Украины.