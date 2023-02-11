«В отелях , общежитиях, гостевых домах мы организовали места для граждан, чьи дома разрушены во время землетрясения», — сказал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, находясь в Шанлыурфе.

«В настоящее время 1 миллион 100 тысяч наших граждан приютились в этих местах», — добавил Эрдоган.

«Мы заново отстроим наши города в зоне землетрясения, и сделаем все возможное, чтобы возродить некоторые из них. Я просто прошу у наших граждан год времени. Как на каждом этапе нашей истории, мы сообща преодолеем и эти трудные дни», — отметил президент Турции.