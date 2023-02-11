Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) предупредила, что «ужасные условия», в которых находятся выжившие после землетрясения в Турции и Сирии люди, может привести к вторичной катастрофе. Об этом в ходе выступления на пресс-конференции в Женеве заявил представитель департамента ВОЗ по реагированию на инциденты Роберт Холден, пишет CNN.

Холден отметил, что число жертв при этом может быть соизмеримо количеству погибших при землетрясении. По его словам, потерпевшие испытывают серьезные перебои в подаче воды, с поставками топлива, электричества, связи и другими «основами жизни»

«Существует реальная опасность увидеть вторичную катастрофу, которая может причинить вред большему количеству людей, чем первоначальная катастрофа, если мы не будем двигаться с тем же темпом и интенсивностью, что и в поисково-спасательной части», — сказал Холден.