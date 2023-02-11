Военно-медицинский персонал армии Азербайджана, командированный в Турцию по указанию президента Ильхама Алиева, продолжает свою деятельность в Кахраманмараше.

Об этом сообщили в министерстве обороны Азербайджана.

В координации с представителями министерства здравоохранения Турции и Вооруженных сил Турции азербайджанские военные врачи успешно провели еще 8 хирургических операций, оказали амбулаторную помощь 62 пострадавшим.

В общей сложности опытным медицинским персоналом армии Азербайджана было выполнено 25 хирургических операций, проведены обследования и оказана амбулаторная помощь 196 пострадавшим от землетрясения.

«Для оказания медицинской помощи пострадавшим, их скорейшего выздоровления и возвращения к нормальной жизни наш военно-медицинский персонал высокопрофессионально продолжает свою деятельность в братской стране», — заявили в Минобороны.