Из Азербайджана в Турцию, в зону землетрясения, доставляют палатки и необходимые предметы. Мы бесконечно благодарны Азербайджану. Об этом заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу, находящийся в Кахраманмараше с министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым в мобильном полевом госпитале МЧС.

«И мой брат Джейхун, и другие мои братья и сестры говорят, не нужно благодарить. Мы — одна нация. В настоящее время здесь находятся около 900 человек личного состава из Азербайджана вместе с медицинским персоналом, спасателями», — цитирует его слова АПА.