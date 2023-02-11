Землетрясение, произошедшее в Турции 6 февраля, было втрое сильнее трагедии, которая произошла в 1999 году.
Об этом сказал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
Он добавил, что ни один гражданин, погибший или остающийся в живых, не останется под завалами.
По его словам, в самое ближайшее время начнутся восстановительные работы.
«Мы разрабатываем планы для восстановления. В течение 1-2 недель мы ускоренными темпами приступим к восстановлению. Я прошу наш народ доверять своему государству и правительству. Мы – сильный народ, переживший за свою тысячелетнюю историю в этой географии множество испытаний», — отметил турецкий лидер.
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