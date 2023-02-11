Землетрясение, произошедшее в Турции 6 февраля, было втрое сильнее трагедии, которая произошла в 1999 году.

Об этом сказал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Он добавил, что ни один гражданин, погибший или остающийся в живых, не останется под завалами.

По его словам, в самое ближайшее время начнутся восстановительные работы.

«Мы разрабатываем планы для восстановления. В течение 1-2 недель мы ускоренными темпами приступим к восстановлению. Я прошу наш народ доверять своему государству и правительству. Мы – сильный народ, переживший за свою тысячелетнюю историю в этой географии множество испытаний», — отметил турецкий лидер.