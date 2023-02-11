По поручению первой леди Азербайджана, президента Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиевой, ночью в район землетрясения в Турции вылетел очередной самолет с гуманитарной помощью.

Гуманитарная помощь включает в себя дополнительное оборудование, в том числе палатки с обогревателями, генераторы, отопительные радиаторы, калориферы на дизельном топливе, а также снаряжение и оборудование для поддержки поисково-спасательных работ.

Помощь, направленная при поддержке Фонда Гейдара Алиева, ОАО «Азерэнержи» и ОАО «Азеришыг», будет доставлена в район землетрясения.