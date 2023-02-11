Если судить по косвенным признакам, наступление российских войск в Украине уже можно назвать начавшимся, полагает русская служба Би-би-си.

Издание отмечает, что ежедневные потери российских войск в Украине резко увеличились еще в середине декабря.

По данным из открытых источников, согласно которым Би-би-си совместно с «Медиазоной» ведут поименный список погибших, еженедельное количество только подтвержденных смертей среди участвующих в войне сил РФ в конце 2022 года увеличилось с 250-300 до 600-700 человек.

Сопоставление некрологов и сообщений с фронта указывает на то, что большинство из них погибли именно в ходе наступательных действий в тех регионах, где ожидалась активизация российских войск, отмечает корреспондент Би-би-си Ольга Ившина, — и это соотносится с тактикой «забрасывания» противника большим объемом живой силы.