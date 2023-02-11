Президент США Джо Байден посетит Польшу с 20 по 22 февраля, где встретится с лидерами «Бухарестской девятки» (Болгария, Венгрия, Латвия, Литва, Польша, Румыния, Словакия, Чехия и Эстония).

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер.

«С 20 по 22 февраля Байден посетит Польшу. Он встретится с президентом Польши Анджеем Дудой с целью обсудить наше двустороннее сотрудничество, а также наши коллективные усилия по поддержке Украины и укреплению потенциала НАТО по сдерживанию», — сказала она.

Жан-Пьер добавила, что он встретится с лидерами стран «Бухарестской девятки», чтобы «подтвердить неизменную поддержку Соединенными Штатами безопасности Североатлантического альянса».