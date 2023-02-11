Власти США обсуждают со многими странами военно-техническое взаимодействие РФ и Ирана, считают, что государства Ближнего Востока должны быть обеспокоены сотрудничеством Москвы и Тегерана.

Об этом заявила в пятницу помощник министра обороны США по делам международной безопасности Селест Уолландер, передает ТАСС.

«США ведут дипломатическую работу со многими странами, чтобы они были осведомлены о вызовах, связанных с сотрудничеством России и Ирана, о том, что оно не только представляет <…> угрозу для граждан Украины, но также может усилить злонамеренную деятельность Ирана за счет предоставления Москвой [Тегерану] возможностей, поддержки, опыта», — утверждала она, выступая на мероприятии в вашингтонском Центре за новую американскую безопасность.

«Это то, о чем мы говорим со странами на Ближнем Востоке, [говорим], что им нужно обратить внимание, быть обеспокоенными этим и работать с нами, чтобы противодействовать [этому], где возможно», — добавила Уолландер. По ее словам, «США осознают, какой вызов Иран представляет» в регионе сам по себе. «И, конечно, США по-прежнему сосредоточены на недопущении получения Ираном ядерного оружия. Сейчас это наслаивается на те действия, которые вызывают обеспокоенность, которые касаются сотрудничества России и Ирана в оборонной сфере <…>. Но это не меняет коренным образом нашу оценку проблемы», — подытожила она.