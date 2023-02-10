В Белом доме сообщили, что американские военные засекли аэростат над Аляской. По данным РИА Новости, США пока не готовы утверждать, что сбитый воздушный аппарат собирал разведданные.

Как заявил спикер Совета национальной Безопасности Джон Кирби, сбитый американскими военными аппарат был на высоте 12 тыс. метров, его обломки упали на покрытые льдом морские пространства.

«Министерство обороны в последние 24 часа отслеживало высотный объект в воздушным пространстве Аляски. Объект летел на высоте 40 тысяч футов (12 километров) и представлял определенную опасность для гражданской авиации», — рассказал Кирби.

Он уточнил, что президент страны Джо Байден лично отдал приказ военным устранить высотный объект.