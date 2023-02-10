Война РФ в Украине «подорвала усилия в рамках Минской группы ОБСЕ», но США по-прежнему привержены различным форматам урегулирования в Карабахе.

С таким утверждением выступил на брифинге первый заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента США Ведант Патель.

«США по-прежнему твердо привержены взаимодействию во всех направлениях по продвижению мира, будь то [взаимодействие] на двусторонней основе, через механизмы в рамках ЕС или же через ОБСЕ. Как я уже сказал, содействие миру на Южном Кавказе остается для нас постоянным приоритетом», — заявил он.

При этом Пател утверждал, что российская «спецоперация» «подорвала ряд перспектив» по продуктивной работе по линии Минской группы ОБСЕ.