Сотрудники ФБР прибыли в дом бывшего вице-президента США Майка Пенса для проведения обысков, пишет Politico со ссылкой на источники. По информации издания, сыскные мероприятия связаны с поиском секретных документов.

Как отмечается, силовики проводят обыск по обоюдному согласию с Пенсом. Речь идет о доме бывшего вице-президента США, который находится в пригороде Индианаполиса. Источники издания подчеркивают, что в настоящее время полиция заблокировала движение на улицы около дома политика.

При этом пока официально представители Пенса или он сам не подтвердили информацию об обыске со стороны сотрудников ФРБ.