Заместитель министра по чрезвычайным ситуациям Азербайджана, генерал-лейтенант Этибар Мирзаев побывал в мобильном полевом госпитале МЧС Азербайджана, действующем в городе Кахраманмараше в связи с произошедшим в Турции землетрясением.

Об этом Мирзаев сказал журналистам, передает Report.

«В настоящее время в госпитале оказывается медицинская помощь пострадавшим от землетрясения. Там работает 41 медицинский работник МЧС Азербайджана», — сказал замминистра.

Он сообщил, что в спасательных операциях в Кахраманмараше задействованы 8 поисковых собак МЧС.